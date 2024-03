PSG : Voilà l’homme qui fait trembler le Barça !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais acté, le PSG défiera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé la Real Sociedad au tour précédent. Pour Frédéric Hermel, le club parisien partira largement favori de cette double confrontation, notamment grâce à Luis Enrique, qui connaît parfaitement le club blaugrana.

«Oui, c'est un bon tirage»

« Oui, c'est un bon tirage. On sait que dans trois semaines, le Barça va récupérer Frenkie de Jong qui est son rouage au milieu de terrain. Pedri, on se pose des questions encore. Mais sincèrement, aujourd'hui, le PSG est considéré comme favori face au Barça, et même en Espagne. Barcelone a battu une faible équipe de Naples. Ce Barça est en convalescence même s'il y a des grands joueurs. Collectivement, c'est rare d'avoir vu un Barcelone aussi efficace que mardi soir (lors du match retour contre Naples). C'est un bon tirage pour le PSG », lâche le spécialiste du football espagnol au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Luis Enrique connaît parfaitement le club catalan»