Avec Neymar et Messi, le Barça provoque déjà le PSG !

Le PSG est fixé pour son quart de finale de Ligue des champions, héritant ce vendredi du FC Barcelone. Un adversaire que connaît bien le club de la capitale, subissant notamment un revers historique en 2017 que n’a pas manqué de lui rappeler la formation blaugrana sur les réseaux sociaux.

Retrouvailles en vue en Ligue des champions. Trois ans après leur dernière confrontation, le PSG et le FC Barcelone vont de nouveau s’opposer en Coupe d'Europe le 9 ou 10 avril pour la rencontre aller au Parc des Princes et le 16 ou 17 avril pour le retour en Catalogne. Les rendez-vous entre les deux équipes sont désormais des classiques du Vieux continent avec six face-à-face au cours des douze dernières années. La double opposition de 2017 reste évidemment dans les mémoires, et le Barça ne s'est pas privé d’y faire déjà référence.

Le Barça chambre le PSG

Quelques minutes seulement après le tirage au sort de ces quarts de finale, le FC Barcelone a publié sur son compte X (ex-Twitter) un cliché de Lionel Messi et Neymar le soir du 8 mars 2017, date de la remontada. « Vous vous en souvenez ? Bien sûr que vous vous en souvenez », peut-on lire en légende du poste. Après son succès historique à l’aller (4-0), le PSG avait sombré trois semaines après au Camp Nou (6-1), grâce notamment à des réalisations de l’Argentin et du Brésilien qui s’engageront par la suite avec Paris.

Remember this? Of course you do. pic.twitter.com/FCbkC4iODk — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2024

« La remontada ? Il ne faut pas rester là-dessus »