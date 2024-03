PSG : Une star de Luis Enrique annonce la couleur avant le FC Barcelone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Trois ans après leur dernière confrontation, le PSG va retrouver le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Après le tirage au sort, Marquinhos s’est montré prudent en évoquant un adversaire qu’il connaît très bien, alors que les deux clubs se sont retrouvés à six reprises ces douze dernières années.

Après avoir éliminé la Real Sociedad, le PSG va croiser la route d’une autre formation espagnole qu’il connaît bien. Ce jeudi, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone pour son quart de finale de Ligue des champions, deux équipes qui vont s’affronter pour la 14e et la 15e fois en compétition européenne. Interrogé par les médias du PSG, Marquinhos a fait preuve de prudence, lui qui était de la partie lors de la fameuse remontada de 2017.

« Des bons moments et des moments moins bons »

« Le tirage au sort de la Champions League est toujours un moment spécial. Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C'est un adversaire que l'on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. On va se préparer de la meilleure façon possible », confie le capitaine du PSG.

« Je suis persuadé qu'on peut réaliser de belles choses »