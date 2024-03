PSG : Mbappé humilie le Barça, la Ligue 1 savoure déjà

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG connaît désormais son adversaire et défiera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, Kylian Mbappé avait livré un récital sur la pelouse du Camp Nou, inscrivant même un triplé. Ce qui a valu un petit chambrage sur les réseaux sociaux.

Après s'être croisé à 13 reprises sur les pelouses européennes, le PSG et le FC Barcelone vont encore se retrouver en quart de finale de la Ligue des champions. Cette fois-ci, les Parisiens semblent partir avec une petite longueur d'avance. Quoi qu'il en soit, le choc est déjà lancé.

🤫 https://t.co/DE6QDszXNV pic.twitter.com/zLBHuSlme9 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 15, 2024

La Ligue 1 trolle le Barça et Piqué...

En effet, sur X (anciennement Twitter), le compte espagnol de la Ligue 1 s'est moqué de Gerard Piqué, en publiant une photo sur laquelle il essaie de rattraper Kylian Mbappé en lui tirant le maillot. Ce qui avait été insuffisant puisque l'attaquant du PSG avait inscrit un triplé pour offrir la victoire à son équipe (4-1). « Et c'est comme ça qu'est née la Kings League », s'amuse le compte. Pour rappel, quelques mois plus tard, Gerard Piqué raccrochait les crampons et créait ainsi la Kings League, compétition devenue très populaire en Espagne.

... la Kings League a répondu

Mais évidemment, la Kings League n'a pas tardé à répondre à la publication du compte espagnol de la Ligue 1 avec une photo sur laquelle on aperçoit Gerard Piqué avec quatre Ligues des champions, soit trois de plus que l'ensemble des clubs français. Seul l'OM a remporté la C1 en 1993 tandis que le défenseur espagnol a soulevé la coupe aux Grandes Oreilles à quatre reprise avec le FC Barcelone. Le duel est donc d'ores et déjà lancé à trois semaines du match aller au Parc des Princes le 9 avril. Le retour aura lieu une semaine plus tard en Espagne.