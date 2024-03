PSG : Luis Enrique gagne un autre pari après Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a complétement révolutionné le club parisien. Par ailleurs, l’entraîneur espagnol n’hésite plus à laisser Kylian Mbappé sur le banc étant donné que ce dernier quittera Paris à l’issue de la saison. Autre pari gagnant du coach parisien : Ousmane Dembélé, qui est en grande forme. Explication.

Avec Luis Enrique, le PSG est entre de bonnes mains. L’ancien entraîneur du FC Barcelone ou plus récemment de la Roja, a fait des choix forts tout au long de cette saison 2023-2024, que ce soit au niveau de ses compositions d’équipe, ou encore dans la gestion de ses stars comme Kylian Mbappé.

Dembélé, Mbappé… Qui vous impressionne le plus au PSG cette saison ? https://t.co/8MVBxx8Lym pic.twitter.com/V5t26FDMoi — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Pari gagnant de Luis Enrique avec Mbappé ?

Alors qu’il quittera le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain, le numéro 7 n’est plus indiscutable aux yeux de Luis Enrique, qui n’hésite plus à le mettre sur le banc en Ligue 1. Auprès du Parisien , une source interne du PSG a d’ailleurs confirmé que la rotation mise en place par Luis Enrique est totalement acceptée du vestiaire : « Les rotations ont été accueillies avec calme dans le vestiaire, l’entraîneur a donné un message général selon lequel tout le monde doit être prêt à jouer et tout le monde doit être prêt à se reposer » .

Dembélé en grande forme également

Et si Kylian Mbappé s’est expliqué avec Luis Enrique et a finalement compris la vision des choses exposée par l’Espagnol, Ousmane Dembélé lui, rayonne. Pour sa première saison au PSG, le numéro 10 a délivré sa 10ème passe décisive en 2023-2024 mercredi soir face à l’OGC Nice en Coupe de France (3-1). L’international Français a déjà surpassé son total par rapport à la saison passée avec le FC Barcelone (9 passes décisives). Autre point majeur, Ousmane Dembélé a récemment été repositionné en tant que meneur de jeu hybride par Luis Enrique. Un choix qui pour le moment, semble porter ses fruits au PSG…