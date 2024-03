Le PSG a réussi son coup avec Mbappé

Amadou Diawara

Depuis qu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu diminuer considérablement au PSG. Malgré tout, le numéro 7 parisien continue de donner le maximum lorsqu'il est sur le terrain. D'après un proche du vestiaire du PSG, Luis Enrique a réussi à faire accepter son système de rotation à ses joueurs.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG cet été. En effet, le numéro 7 parisien a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi (50 ans) qu'il allait partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. Et depuis l'annonce de Kylian Mbappé (25 ans), Luis Enrique (53 ans) a décidé de changer son fusil d'épaule vis-à-vis de lui.

Mbappé accepte la rotation de Luis Enrique

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable. Ainsi, le coach parisien n'hésite plus à faire sortir son attaquant vedette ou à le faire débuter certains matchs sur le banc. Malgré tout, Kylian Mbappé continue de faire le maximum pour que le PSG remplisse ses objectifs de la saison.

«Les rotations ont été accueillies avec calme dans le vestiaire»