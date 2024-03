Transfert à 90M€, le PSG en plein échec ?

Alexis Brunet

Le PSG a misé beaucoup d'argent lors du dernier mercato estival. Les dirigeants parisiens ont notamment transféré Randal Kolo Muani pour 90M€, en provenance de l'Eintracht Francfort. Une somme folle, qui pèse beaucoup sur les épaules de l'ancien Nantais, qui a du mal à donner la pleine mesure de son talent. Cela ne risque pas de s'améliorer, car selon Daniel Riolo, l'international français a été clairement mis de côté.

L'été prochain, le PSG devrait vraisemblablement perdre Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG. Le club de la capitale pourrait alors recruter un remplaçant au Français, ou bien décider de miser sur des joueurs déjà au club, avec notamment Gonçalo Ramos, et Randal Kolo Muani.

Le PSG a déboursé 90M€ pour Kolo Muani

Il y a quelques mois, le PSG décidait de débourser une fortune pour faire signer Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le Français rejoignait Paris pour 90M€, alors que le Portugais arrivait sous la forme d'un prêt, avant que les dirigeants parisiens ne lèvent l'option d'achat de 65M€ quelque temps plus tard. Sauf que pour le moment, aucun des deux attaquants n'a clairement réussi à se faire une place dans l'équipe type de Luis Enrique. C'est surtout vrai pour Randal Kolo Muani, qui n'est plus aussi performant qu'il ne l'était en Allemagne, et qui prend donc souvent place sur le banc.

Kolo Muani est en échec au PSG