Incroyable, Luis Enrique dénonce une injustice au PSG !

Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en éliminant l'OGC Nice (3-1). Une rencontre largement maitrisée par le club de la capitale qui s'est toutefois fait une grosse frayeur lorsque Gaëtan Laborde a réduit le score. Luis Enrique n'hésite pas à parler d'injustice.

Le PSG poursuit sur sa lancée et reste engagé sur tous les tableaux après sa victoire contre l'OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Auteurs d'une première demi-heure très aboutie, les Parisiens se sont toutefois mis en danger avec la réduction du score de Gaëtan Laborde qui a entraîné un vent de folie dans la défense du club de la capitale. Une situation que Luis Enrique qualifie d'injuste.

«Le football est curieux et injuste»

« En premier lieu, ce sont les meilleures 30 premières minutes de notre saison, je suis d’accord. Nous avons fait face à un adversaire qui est très bon défensivement, comme Brest, et qui est l’équipe qui encaisse le moins de buts. Nous avons été très lucides et su nous procurer beaucoup d’occasions de buts très claires. Nous avons été très complets. Mais le football est curieux et injuste… », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«C’est très injuste, mais c’est le football. Il n’y a pas de justice»