PSG : Mbappé écarté, Deschamps interpelle Luis Enrique

Depuis qu'il a annoncé son départ en interne, Kylian Mbappé joue beaucoup moins en Ligue 1. Luis Enrique décide de faire un large turnover en championnat compte tenu de l'avance du PSG. Le crack de Bondy joue donc les matches de Coupe de France et de Ligue des champions, ce qui devrait lui permettre d'arriver frais à l'Euro. Une situation évoquée par Didier Deschamps.

Depuis quelques semaines, la gestion de Kylian Mbappé ne cesse d'être commentée. Et pour cause, Luis Enrique a décidé de se passer régulièrement de son attaquant vedette en Ligue 1, expliquant qu'il prépare la saison prochaine durant laquelle Kylian Mbappé sera probablement au Real Madrid. Dans le même temps, le crack de Bondy enchaîne en Coupe de France et en Ligue des champions. Une situation qui pourrait permettre à Kylian Mbappé d'arriver frais à l'Euro. C'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Didier Deschamps.

Départ de Mbappé : Un feuilleton à 80M€ relancé au PSG ? https://t.co/WH8z7cvnf3 pic.twitter.com/OxojmYRH51 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Deschamps sort du silence pour la situation de Mbappé

« Vu le nombre de matchs qu'il a joués... L'élément fraîcheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Que ce soit Kylian ou d’autres joueurs... Qu'ils aient du temps de jeu oui, mais jouer tous les trois jours, arriver au bout d’une saison, forcément, il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c'est », affirme le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne vais pas mettre mon nez dans les affaires de Luis Enrique»