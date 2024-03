Mbappé : L'étonnante réaction du vestiaire du PSG

Amadou Diawara

A la mi-février, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Depuis l'annonce de son numéro 7, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable, le faisant moins jouer. De son côté, le vestiaire du PSG ne serait pas obnubilé par le cas Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. En effet, la star de 25 ans a confié à Nasser Al-Khelaïfi qu'elle allait quitter le club librement et gratuitement cet été.

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique a totalement changé ses plans vis-à-vis de lui. En effet, le coach du PSG ne considère plus son numéro 7 comme un intouchable, n'hésitant pas à le remplacer en cours de match ou à le mettre sur le banc au coup d'envoi de certaines rencontres. Ce qui ne perturbe pas du tout le vestiaire du PSG.

Le cas Mbappé ne fait pas parler dans le vestiaire