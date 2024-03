PSG : La fin d'un malaise pour Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé 3-1 face à l'OGC Nice, mercredi soir, en quart de finale de Coupe de France. Une rencontre au cours de laquelle Fabian Ruiz a brillé, et l'Espagnol y est même allé de sa réalisation. Des performances qui plaisent à Luis Enrique, qui n'hésite pas à intégrer le milieu de terrain dans la rotation. Les relations entre les deux hommes étaient pourtant tendues il y a quelque temps, mais aujourd'hui tout semble s'être apaisé.

Mercredi soir, le PSG retrouvait l'OGC Nice en Coupe de France. Les Niçois avaient éliminé les Parisiens en 2022, mais cette fois, les partenaires de Nuno Mendes ont pris leur revanche. Les joueurs de Luis Enrique se sont imposés 3-1, grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Fabian Ruiz, et Lucas Beraldo.

Fabian Ruiz a marqué des points

Titulaire face à l'OGC Nice, Fabian Ruiz a marqué des points dans la tête de Luis Enrique. Le milieu du PSG a donc été buteur à la 33ème minute, mais il a aussi brillé dans le jeu, combinant de nombreuses fois avec Kylian Mbappé, ou bien Nuno Mendes.

Les relations se sont détendues avec Luis Enrique