La «belle trouvaille» du PSG sur le mercato, Luis Enrique jubile

Très discret cet hiver, le PSG a toutefois bouclé le transfert de Lucas Beraldo recruté pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Et alors que le jeune défenseur brésilien était amené à être un joueur de complément, les circonstances font qu'il s'est imposé comme un joueur important. Luis Enrique se réjouit d'ailleurs de son transfert.

Durant le mercato d'hiver, le PSG s'est montré relativement discret. Il faut dire que lors du précédent mercato estival, le club parisien avait chamboulé son effectif et il n'était donc pas question pour Luis Campos de tout changer une nouvelle fois. Dans cette optique, le PSG s'est concentré sur le recrutement des jeunes joueurs pour l'avenir. Le transfert de Gabriel Moscardo a ainsi été bouclé en prévision de cet été, tandis que Lucas Beraldo s'est quant à lui d'ores et déjà engagé avec le club de la capitale. Recruté pour 20M€, le défenseur brésilien s'est même imposé comme un titulaire en raison des nombreuses blessures dans son secteur de jeu. Impressionnant contre la Real Sociedad en Ligue des champions, Beraldo a encore une fois été très bon mercredi soir face à l'OGC Nice. Luis Enrique s'est ainsi enflammé pour son joueur.

Luis Enrique est déjà fan de Beraldo

« Ce qui me plaît le plus chez lui c’est son intelligence dans la lecture des situations. Avec le ballon, il est très tranquille et génère des passes au cœur du jeu qui nous provoquent de la supériorité. Sans ballon, il est également super intelligent », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de saluer le travail de Luis Campos dans ce dossier.

«C’est une belle trouvaille de Luis Campos»