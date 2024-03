PSG : Un transfert à 87M€ révélé pour l’après-Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Conscient de l’impact du départ de la star de 25 ans, Paris pourrait désormais recruter un nouvel ailier sur le mercato estival. Et à en croire les dernières informations de la presse anglaise, Marcus Rashford pourrait être l’objet d’une énorme offre de la part des Rouge et Bleu.

De quoi sera fait l’avenir du PSG ? En juin prochain, le club parisien va vivre le départ du meilleur buteur de son histoire. En fin de contrat, Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière ailleurs, laissant un grand vide dans l’attaque de Luis Enrique.

PSG : Un transfert à 20M€ est imminent ! https://t.co/p67QUgIf1Q pic.twitter.com/5aKzTLuX0d — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé !

Néanmoins, le PSG, loin d’être abattu, cherche à pallier ce départ par un beau recrutement lors du prochain mercato estival. Si plusieurs noms ont d’ores et déjà été liés au club parisien à la fois au poste d’avant-centre mais également à celui d’ailier, un nom bien connu du PSG a récemment été envoyé à Paris, puisqu’il s’agit de Marcus Rashford. Selon The Mirror , l’international Anglais, en difficulté à Manchester United, serait clairement dans le viseur du club de la capitale.

Paris prêt à lâcher 87M€ pour Rashford ?