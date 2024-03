PSG : La mère de Mbappé débarque à Madrid, c’est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire pourrait enfin démarrer. Les deux parties auraient conclu un accord pour l'arrivée de l'international français. La mère du joueur était d'ailleurs présente en Espagne pour préparer sa venue. Elle rechercherait notamment un logement pour son fils, prêt à faire le grand saut.

Pour Kylian Mbappé, la fin est proche. Le joueur a déjà fait savoir qu'il quitterait le PSG à l'issue de cette saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, trois équipes seraient passées à l'action : Chelsea, Manchester United et le Real Madrid. Sans surprise, son choix s'est porté sur le club espagnol, qui n'a jamais été aussi proche de rafler la mise dans ce dossier. Certains ne prennent même plus de pincettes et annonce la fin de ce feuilleton. C'est notamment le cas de Jorge Picon.

Mbappé - PSG : Le Qatar a confié une mission à Luis Enrique https://t.co/TX62FsM0F9 pic.twitter.com/hgqMPM1F6R — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

La presse espagnole annonce un accord

Journaliste pour le média espagnol Relevo , il a laissé entendre qu'un accord avait été trouvé entre le clan Mbappé et le Real Madrid. « Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me prend pour acquis que cela va se faire. L'affaire est conclue, ils attendent que certains détails soient finalisés. Il serait normal de voir Mbappé au Real Madrid à partir de juin » a-t-il déclaré lors d'un live organisé par son confrère Ramon Alvarez de Mon.

« Fayza Lamari se trouvait dans un hôtel à Madrid »