Mercato - PSG : Un joueur «incroyable» va remplacer Mbappé ?

Puisque Kylian Mbappé devrait partir à l'issue de la saison, le PSG scruterait le marché des transferts à la recherche de son remplaçant. Luis Campos garderait notamment un oeil sur Lamine Yamal, qui continue d'impressionner l'Europe avec le FC Barcelone. Le crack de 16 ans est d'ailleurs en train de prouver qu'il dispose d'un potentiel hors-norme.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois en tant que joueur du PSG. L’international français aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens et à ses coéquipiers qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Luis Campos explorerait donc plusieurs pistes pour le remplacer. Les noms de Victor Osimhen et Rafael Leão reviennent régulièrement. Mais le PSG penserait aussi à Lamine Yamal. Le crack du FC Barcelone est en train d’impressionner tout le monde. Et il a encore démontré tout son potentiel ce mardi contre Naples en Ligue des champions.

«Les défenseurs ont déjà peur de lui»

« Ce mardi, il a encore une fois réalisé un grand match. Il n'a pas marqué mais la vérité est que son niveau est incroyable. Je pense que Lamine a gagné quelque chose d'incroyable à son âge. Les défenseurs ont déjà peur de lui. Ils ne l'attaquent plus comme avant, il a plus de couverture et ses actions provoquent beaucoup plus de peur chez les défenseurs » a d’abord expliqué Jordi Roura dans un entretien accordé à SPORT .

«Il est en pleine phase de croissance physique et mentale»