Mercato : Mbappé va bloquer l’arrivée d’un crack au Real Madrid

Alexis Brunet

L’été prochain, Kylian Mbappé devrait s’engager officiellement avec le Real Madrid. Une sacrée arrivée pour le club espagnol, qui pourrait ne pas faire d’autres ajustements à son effectif, compte tenu des efforts financiers pour faire venir le Français. Cela serait alors une mauvaise nouvelle pour la venue de Leny Yoro, qui pourrait alors choisir de s’engager pour une autre équipe, au lieu d'attendre une année supplémentaire minimum.

Après plusieurs années d'acharnement, le Real Madrid touche enfin au but. Le club madrilène aurait enfin mis la main sur Kylian Mbappé. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG, et le géant espagnol est le grand favori pour accueillir le champion du monde 2018.

Le Real Madrid veut aussi Yoro, mais pas pour tout de suite

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait aussi intéressé par un autre Français très talentueux, Leny Yoro. Mais les dirigeants madrilènes ne seraient pas pressés d'après les informations du journaliste de Relevo , Jorge Picón, et pourraient donc attendre au minimum l'année prochaine. « Nous avons pleinement confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Leny Yoro, c'est le défenseur central qui leur plaît le plus. Mais il s'agit d'une signature compliquée en raison de plusieurs aspects, principalement économiques. Dans la planification du club, il n'était pas prévu de signer un défenseur central cet été, mais en 2025 ou même en 2026. »

Un grand nom du PSG plombé par Mbappé ? https://t.co/v8oTFbiYIN pic.twitter.com/ScYkfJeWN0 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Mbappé pourrait bloquer l'arrivée de Leny Yoro au Real Madrid