Transferts - PSG : Mbappé imite Benzema et une autre légende ?

Kylian Mbappé est bien parti pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Déjà champion du monde, ce que Karim Benzema et Raymond Kopa n’ont jamais pu faire, Mbappé devrait débarquer au Real Madrid à l’issue de la saison actuelle avec le PSG. Et, surprise, l’attaquant français reprendrait le flambeau du numéro 9 de ses deux aînés selon la presse espagnole.

Ils sont nombreux les Français à avoir arboré la tunique légendaire des Merengue au Real Madrid. Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Claude Makélélé, Nicolas Anelka, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema… Ils sont tous passés par le Real Madrid. Et, selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé devrait les imiter en signant un contrat à la Casa Blanca à la prochaine intersaison. Encore faut-il, comme le10sport.com vous le révélait le 20 février dernier, qu’un accord soit trouvé entre le clan Mbappé et le Real Madrid sur l’intégralité des termes de son futur contrat. Ce qui n’est toujours pas le cas. Mais son avenir s’écrit de l’autre côté des Pyrénées à Madrid où il va véritablement lancer une tradition.

Raymond Kopa, le premier 9 tricolore du Real Madrid

Dans les années 50, le regretté Raymond Kopa qui a disparu en 2017, avait échoué en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. De quoi l’inciter à rejoindre le club merengue et à être sacré trois fois de suite dans la reine des compétitions européennes de 1957 à 1959. Au Real Madrid, Kopa a hérité du numéro 9 pendant la saison 1958/1959, sa dernière à la Casa Blanca avant de retrouver le Stade de Reims. Et pendant 40 ans, aucun autre français n’a eu l’honneur de porter ce numéro mythique dans la tenue merengue…

Karim Benzema échange avec Cristiano Ronaldo et reprend le flambeau de Kopa !

Jusqu’à un certain Karim Benzema au début de la saison 2010/2011, seul Raymond Kopa a hérité du numéro 9 du Real Madrid. En effet, après une pige où Cristiano Ronaldo portait ce numéro en raison de la présence de Raul Gonzalez et de son 7 légendaire, Benzema devait se contenter du 11. Devenu « KB9 » en 2010 au Real Madrid, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions l’a conservé pendant treize ans, jusqu’à son départ en Arabie saoudite en 2023 en légende du Real Madrid, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club (354 buts) et un Ballon d’or en 2022.

Mbappé le prochain sur la liste ?

Selon les informations communiquées par AS cette semaine, Kylian Mbappé ne devrait finalement pas hériter du numéro 10 de Luka Modric au Real Madrid. L’international croate est en fin de contrat à la Casa Blanca et ne se dirigerait pour l’instant pas vers une prolongation à en croire la presse espagnole, au contraire de Toni Kroos. AS l’affirme, c’est la tunique du 9 qui attendrait sagement Mbappé au Real Madrid, plus portée depuis le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad à la dernière intersaison.

Di Stefano, Ronaldo et Cristiano Ronaldo : Mbappé comme son idole à Madrid ?