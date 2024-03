Mercato : Le PSG aura ce buteur après Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va tourner une grosse page de l’ère QSI cet été avec le départ de Kylian Mbappé. Et pour la suite, on marche dans l’inconnu au niveau de sa succession. Certes, les pistes sont légion, mais aucune ne semble être proche d’être bouclée à l’instant. Néanmoins, malgré un apport pas optimal au PSG cette saison après son transfert à 90M€, Randal Kolo Muani aura sa place la saison prochaine.

Kylian Mbappé ne va pas passer l’été au PSG. Et ce, pour la première fois depuis son arrivée en toute fin de la session estivale du mercato de 2017. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et, sous réserve d’un accord enfin trouvé avec le Real Madrid d’ici-là, ce qui n’était toujours pas le cas le 20 février dernier comme le10sport.com vous l’annonçait, il rejoindra Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga à la Casa Blanca.

Mbappé s’en va, le PSG prépare sa succession

Que fera le PSG pour remplacement ? Le club de la capitale scruterait déjà le marché des transferts afin de préparer la vie après Kylian Mbappé. Victor Osimhen, disposant d’une clause libératoire de 130M€ dans son contrat au Napoli, aurait particulièrement retenu l’attention des décideurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le PSG aurait déjà une certitude sur le front de l’attaque la saison prochaine avec une solution interne pour l’après-Mbappé : Randal Kolo Muani.

Real Madrid - PSG : Nouveau fiasco après Mbappé ? https://t.co/PJh8658C2S pic.twitter.com/GSYbj8KZn5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Le PSG ne va pas faire une croix sur 90M€, Kolo Muani restera !