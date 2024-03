Mbappé - Luis Enrique : Une légende s’en mêle, le PSG va jubiler !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a fait un choix fort avec Kylian Mbappé, à savoir le ménager et ne pas toujours compter sur lui en Ligue 1 en marge de son départ en fin de saison. Objectif : préparer le prochain exercice sans le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Une décision contestée et commentée dans la presse, mais derrière laquelle il faut se ranger selon Andrés Iniesta.

Kylian Mbappé enchaîne les voyages entre le banc des remplaçants et le terrain en Ligue 1 depuis l’annonce de son départ du PSG en fin de saison au président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier. Depuis, Mbappé n’a pas joué un match dans son entièreté dans l’élite du football français.

Andrés Iniesta : «Luis Enrique est la bonne personne pour gérer le départ de Mbappé»

Une gestion qui fait débat dans les médias et pendant les conférences de presse de Luis Enrique. Icône du FC Barcelone qui a évolué sous les ordres de Luis Enrique entre 2014 et 2017, Andrés Iniesta a été invité à mettre les pieds dans le plat concernant le dossier Mbappé au PSG. « Luis Enrique est la bonne personne pour gérer le départ de Mbappé. Rien ne le surprend, c'est un type transparent, qui sait ce qu'il veut et ce qui est le mieux pour le groupe. Ses décisions vont toujours dans ce sens ».

«Mbappé ? Je pense que je ferais pareil»