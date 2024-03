Mercato - OM : Le clan Zidane fait une demande !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Zinedine Zidane depuis de nombreuses années, Christophe Dugarry livre son point de vue sur le futur de Jean-Louis Gasset, qui est en train de parfaitement réussir son intérim à l’OM. Et le consultant de RMC Sport milite plus que jamais pour une nomination de Christophe Galtier l’an prochain au sein du club phocéen.

Actuellement en pleine réussite à la tête de l’OM avec un premier bilan de 5 victoires en 5 matchs depuis sa nomination, Jean-Louis Gasset est en train de réussir sa mission. Mais l’ancien adjoint de Laurent Blanc n’a été nommé que pour un intérim de six mois, et à en croire les révélations de L’EQUIPE , son aventure avec l’OM devrait effectivement prendre fin à l’issue de la saison. Christophe Galtier ferait partie des options à l’étude pour reprendre le flambeau.

Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive et prépare du lourd à Marseille https://t.co/Zw1zbQ2RH7 pic.twitter.com/HCLpgFlt2h — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Il ne faut pas garder Gasset »

Sur les ondes de RMC Sport , Christophe Dugarry a livré son point de vue sur la question, et estime que Gasset devrait effectivement passer le flambeau l’été prochain malgré ses débuts très prometteurs avec l’OM : « Cela dépend de s’ils ont l’entraîneur idoine. S’ils ont l’entraîneur dont ils rêvent, apparemment c’est Galtier, s’ils arrivent à avoir Galtier pour moi la question est inversée. Je pense qu’il ne faut pas garder Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset est là pour trois mois. Je pense que ça serait une erreur, sous prétexte qu’il a réussi sa mission de trois mois, de le garder », lâche le champion du Monde 1998, grand ami de Zinedine Zidane, qui est lui aussi annoncé à l’OM mais seulement dans l’optique d’un rachat du club par l’Arabie Saoudite.

Dugarry milite pour Galtier