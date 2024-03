Gasset - OM : Son successeur déniché grâce à la Ligue des champions ?

Thomas Bourseau

Une fois encore, Pablo Longoria va devoir mettre la main sur un nouvel entraîneur après les départs successifs de Marcelino, de Gennaro Gattuso et celui déjà programmé de Jean-Louis Gasset en fin de saison, lui qui est intérimaire. Deux noms de coachs ressortiraient en interne, mais l’OM miserait gros sur la Ligue des champions dans ce projet XXL. Explications.

Jean-Louis Gasset impressionne les supporters et les dirigeants de l’OM depuis sa prise de fonctions le 20 février dernier. L’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG et en équipe de France fait des merveilles et affiche un bilan de 5 succès en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Mais pour ce qui est de son avenir, les dés seraient déjà jetés.

Galtier et Fonseca suivis pour l’après-Gasset...

Car en effet, quand bien même il n’aurait pas trop de mal à obtenir de ses dirigeants une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain à l’OM comme révélé par L’Équipe , le comité de direction marseillais saurait que Jean-Louis Gasset ne serait pas emballé par une pige supplémentaire dans la cité phocéenne. Place à la quête de son successeur pour le président Pablo Longoria avec deux profils bien distincts.

...une qualification en Ligue des champions attendue pour un top coach ?

Comme cela a été avancé dans la presse ces dernières semaines et mois, Christophe Galtier et Paulo Fonseca seraient toujours dans les petits papiers des dirigeants de l’OM. Malgré la bonne dynamique sur Gasset, Longoria et les décideurs marseillais plancheraient sur les dossiers Galtier et Fonseca, respectivement engagés à Al-Duhail SC et au LOSC. L’objectif premier de l’OM serait de décrocher une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions afin de se faciliter la tâche pour le prochain entraîneur.