Mercato : Il veut plomber le grand retour de Zidane !

Hugo Chirossel

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, le retour de Zinédine Zidane est attendu. Ces derniers temps, son nom circule du côté du Bayern Munich, mais le Ballon d’Or 1998 aimerait bien récupérer l’équipe de France après le départ de Didier Deschamps. Un poste auquel prétend également Antoine Kombouaré.

Démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes en mai 2023, Antoine Kombouaré n’a pas encore repris du service. Le technicien français âgé de 60 ans s’est justement exprimé à propos de son avenir dans un entretien accordé à L'Équipe . S’il s’y refusait jusque-là, il a ouvert la porte à une expérience en tant que sélectionneur.

Zidane - Gasset : L’OM face à un dilemme ? https://t.co/ZLpRa5rJxB pic.twitter.com/LoykU5XYjF — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« S'il y a une équipe nationale, je suis prêt »

« Retrouver un club et aussi une sélection. J'ai 60 ans. Jusqu'à cet âge, j'étais club, mais maintenant, en fonction du projet qui se présentera, j'ai fait la bascule. S'il y a une équipe nationale, je suis prêt. Un de mes objectifs est de participer à une Coupe du monde en tant que sélectionneur. Ce serait sympa de vivre cela, d'avoir un pays derrière soi. Si je suis en club, ce sera très bien aussi, je ne veux pas me fermer des opportunités. J'aime être avec un groupe, le construire, fédérer, créer une force, une énergie », a déclaré Antoine Kombouaré.

« Si Didier a un coup de moins bien, je suis prêt, je passe même aussi devant Zizou »