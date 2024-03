Mercato : Zidane recalé, le cauchemar va se poursuivre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré les nombreuses pistes évoquées ces dernières années, Zinedine Zidane est resté sans club jusqu’à maintenant. Une longue période sabbatique pour le Français désireux de reprendre du service. Alors que la Juventus apparaît comme une option solide pour lui, Massimiliano Allegri pourrait à son tour jouer un mauvais tour à Zizou.

Où va rebondir Zinedine Zidane ? C’est la question qui se pose depuis de nombreux mois alors que l’ancien entraîneur du Real Madrid, parti d’Espagne en mai 2021, s’imaginait reprendre du service à la tête de l’équipe de France. La prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 a toutefois forcé Zidane à revoir ses plans, lui qui ne cache pas sa volonté de retrouver un poste. « En ce moment, je fais autre chose mais je suis sûr que je serai de retour sur un banc. J’aimerais bien. En Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver », disait-il récemment.

Zidane pourrait rebondir en Italie

La Serie A apparaît justement comme le point de chute idéal pour Zinedine Zidane après son expérience de joueur à Turin entre 1996 et 2001. L’idée ne serait pas pour lui déplaire alors que les opportunités se font rares, le Bayern Munich regardant ailleurs pour l’après-Thomas Tuchel. Mais comme le mastodonte bavarois, la Juve pourrait ignorer Zinedine Zidane.

Et si Allegri restait à la Juventus ?