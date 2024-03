Zidane recalé, l’OM peut rêver ?

Arnaud De Kanel

Un temps annoncé sur les tablettes du Bayern Munich par la presse allemande pour succéder à Thomas Tuchel à l'issue de la saison, Zinédine Zidane ne rejoindra pas l'Allemagne après que le directeur sportif bavarois ait fermé la porte à une arrivée du champion du monde 98. Un refus qui permet à l'OM d'y croire.

Après le Real Madrid, quelle sera la prochaine destination de Zinédine Zidane ? Dans l'attente de l'équipe de France, Zizou pourrait retrouver un banc avant que Didier Deschamps quitte son poste. Et visiblement, ça ne sera pas celui du Bayern Munich.

Le Bayern recale Zidane

Pressenti pour remplacer Thomas Tuchel au Bayern Munich, Zinédine Zidane ne sera pas le sauveur du club bavarois comme l'a expliqué Max Eberl. « Bien sûr, il (le nouvel entraîneur, Ndlr) doit parler une langue que nous parlons tous - donc ce doit être l'allemand ou l'anglais. Le français est un peu plus "léger" pour moi. C'est aussi un critère, mais pas un critère d'exclusion. Par conséquent, je ne veux pas limiter mes choix. Il y a des candidats, il y a de très bons entraîneurs. Le Bayern Munich est une excellente adresse. Assembler ce puzzle - entraîneur, club, philosophie, joueurs - telle est la tâche des prochains mois », a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich. De quoi laisser encore de l'espoir à l'OM.

Zidane rêverait de l'OM