Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG voulait boucler le transfert de Leny Yoro lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le LOSC a réclamé une somme folle pour la vente de son crack de 18 ans. Et malheureusement pour le PSG, les Dogues préféreraient offrir Leny Yoro au Real Madrid cet été.

En plus de Lucas Beraldo, le PSG espérait recruter un deuxième défenseur central au mois de janvier, et ce, pour combler l'absence sur blessure de Milan Skriniar. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a identifié deux pistes en ce sens : Leny Yoro (LOSC) et Matthijs de Ligt (Bayern). En ce qui concerne le crack français de 18 ans, le PSG a reçu une réponse lunaire. En effet, la direction du LOSC voulait empocher un chèque de 130M€, bonus compris, pour la vente de Leny Yoro.

Le PSG en pince pour Leny Yoro

Alors que Leny Yoro est finalement resté au LOSC, Daniel Riolo a évoqué son potentiel transfert vers le PSG, après l'échec lors de la dernière fenêtre du mercato. Et le journaliste de RMC Sport a affirmé que les Dogues pourraient privilégier un départ vers le Real Madrid.

«Ils le vendront plus à eux qu’au PSG»