EXCLU : Dans les coulisses du mercato d’hiver du PSG

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Une fois n’est pas coutume, le PSG s’est montré plutôt discret lors du mercato d’hiver. Comme révélé par le10sport.com avant ce mois de janvier, Paris souhaite faire confiance au groupe construit l’été dernier et ne procéder qu’à des ajustements, sans prendre de risque. C’est précisément ce que Luis Campos a fait. Voici les coulisses du mercato hivernal parisien.

Depuis que les Qataris sont à Paris, le club a pris l’habitude de ses saisir de la moindre fenêtre du marché des transferts pour recruter. Par nécessité ou pas simple opportunité, le PSG a souvent été un grand acteur des mercato hivernaux. Pour cette édition 2024, la stratégie était claire. Comme révélé par le10sport.com début décembre, Luis Campos n’avait pas l’intention de renverser la table. Avec Luis Enrique, leur volonté était simplement de profiter de ce mois de janvier pour faire partir des indésirables nommés Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Et de rester à l’affût des éventuelles opportunités d’avenir pour l’effectif.

Latéral gauche ou milieu, même combat

Le 1er novembre, le10sport.com évoquait le changement de stratégie du PSG, qui songeait à recruter un latéral gauche après les fragilités aperçues au poste à l’automne mais qui mettait finalement ce dossier de côté, optant pour faire confiance au retour de Nuno Mendes. Même chose pour le milieu du terrain, dans notre article du 6 janvier « Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain ! », nous indiquions que malgré les rumeurs, Paris n’a pas souhaité bouger pour l’entrejeu. Seul un dossier a mobilisé Luis Campos, celui de la défense centrale.

La blessure de Skriniar a changé la donne

Le jour de la blessure de Milan Skriniar (cheville), le PSG se met en ordre de marche pour tenter de trouver un remplaçant au taulier slovaque. Deux pistes sont alors explorées. La première mène au talentueux Leny Yoro, en pleine ascension du côté du LOSC. Mais le PSG fait face à une réponse lunaire des dirigeants lillois, qui réclament jusqu’à 130 millions d’euros pour closer le deal ! Si le chiffre de 90 millions d’euros a été évoqué par nos soins cet hiver, les bonus demandés par l’écurie nordiste permettaient d’atteindre une opération allant jusqu’à 130 millions d’euros. Pour rappel, Leny Yoro a 18 ans et son contrat prend fin en juin… 2025 !

EXCLU - Mercato : Rafael Leão au PSG, nos révélations https://t.co/ZTqBpvmFeW pic.twitter.com/cQh6yMTvIX — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) February 2, 2024

De Ligt n’a pas voulu bouger

La deuxième piste explorée était en Allemagne, du côté du Bayern Munich. Le PSG a tenté Matthijs de Ligt. Mécontent de sa situation en Bavière, l’international néerlandais est sur le départ. Mais d’après nos sources, c’est le joueur en personne qui n’a pas souhaité partir en cours de saison. Son souhait se tourne plutôt vers un transfert estival et non en cours de saison. Face à l’impossibilité de faire Yoro ou de Ligt, le PSG s’est rendu à l’évidence. Aucun autre profil du marché ne correspondait aux attentes du staff. Puisqu’aucun joueur n’aurait apporté un plus à l’effectif, Paris a préféré ne rien faire.