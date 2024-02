Mbappé : Le PSG enfin fixé ?

Axel Cornic

Tout le monde veut savoir ce que fera Kylian Mbappé de son avenir, puisque la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain approche dangereusement. Une prolongation est toujours une option, mais c’est plutôt le scénario d’un départ qui est évoqué en ce moment, avec le Real Madrid prêt à accueillir la star française.

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter libre le PSG et depuis le 1er janvier dernier, il peut déjà négocier avec d’autres clubs. Pourtant, on ne connait toujours pas son avenir et le suspense monte au fil des jours, avec une annonce qui se fait encore attendre.

Le Qatar lâche une bombe, c'est la panique au PSG https://t.co/VAeRU8FCex pic.twitter.com/NJH2yNmB2t — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira »

Ne comptez pas sur Nasser Al-Khelaïfi pour vendre la mèche ! Interrogé sur la situation de Mbappé ce jeudi, le président du PSG a botté en touche en déclarant : « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira ». Aux micros d’ El Chiringuito il a affiché un ton plus optimiste, en confiant : « Si je suis inquiet à propos de Kylian ? Tout va bien ».

Une annonce avant le 8e retour de Ligue des Champions ?