Real Madrid : Un coup à 100M€ pour accompagner Mbappé ?

Axel Cornic

Si rien n’est encore officiel, un départ de Kylian Mbappé semble se dessine pour la fin de la saison, avec le Paris Saint-Germain qui devrait donc perdre une nouvelle star un an après Lionel Messi et Neymar. Tout porte à croire qu’il rejoindra le Real Madrid, où un mercato de folie semble se préparer en ce moment.

Cet été, pourrait bien être celui de Kylian Mbappé. En fin de contrat, la star française aurait décidé de mettre un terme à son aventure au PSG et d’enfin rejoindre le Real Madrid, mettant fin à l’un des feuilletons les plus longs des dernières années. Et du côté de Madrid, on semble l’attendre avec impatience.

Le PSG donne un ordre à Luis Enrique, «il a fermé sa gueule» https://t.co/g2nRvaFcrv pic.twitter.com/LuTaZDKidX — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Le Real Madrid attend Mbappé

La presse espagnole a en effet laissé entendre que certaines informations auraient fuité concernant l’arrivée de Mbappé, notamment autour de sa présentation. Le Real Madrid souhaiterait vraisemblablement faire ça à la fin du mois de mai, même si tout dépendra de la suite de la Ligue des Champions et surtout des résultats du PSG. Car rien ne devrait se faire au moins tant que les deux équipes sont encore en lice.

Mais pas seulement !