PSG : Le successeur de Mbappé bloque un autre transfert ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s'en va et laissera un vide considérable au sein du PSG. Pour le combler, Victor Osimhen est attendu et son président a déjà annoncé son départ du Napoli ces dernières semaines. Ce transfert fermerait la porte à celui de Khvicha Kvaratskhelia.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison. Un chapitre de sept ans se fermera pour le PSG avec celui qui est devenu son meilleur buteur en mars 2023. Champion du monde et capitaine de l’équipe de France, Mbappé devrait s’engager au Real Madrid si un accord total venait à être trouvé prochainement, ce qui n’était pas le cas le 20 février dernier selon le10sport.com.

Le président du Napoli annonce le départ de Victor Osimhen

Et maintenant ? Les hauts décideurs du PSG prépareraient à nouveau un été XXL après le mercato de 2023 au cours duquel douze recrues ont été bouclées par le conseiller football Luis Campos et les dirigeants parisiens. Afin de combler le vide que laissera Kylian Mbappé, plusieurs transferts de stars semblent être à l’étude au PSG dont Bernardo Silva ou encore Victor Osimhen. L’avant-centre du Napoli, malgré sa prolongation de contrat en décembre dernier, a une clause libératoire de 130M€.

Mbappé - PSG : Luis Enrique retourne sa veste https://t.co/P7um3yMyx9 pic.twitter.com/rTZv6hYR1M — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Son agent l’envoie au PSG, Kvaratskhelia attend un nouveau contrat à Naples

A ce jour, et de l’aveu du président Aurelio de Laurentiis fin janvier, le départ de Victor Osimhen pour le PSG ou la Premier League semble être inéluctable. Et ce départ permettrait à Khvicha Kvaratskhelia de négocier une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2027. Figurant dans le dernier tiers de la grille salariale du Napoli, à savoir des revenus annuels d’1,5M€, Kvaratskhelia aurait à cœur de poursuivre à Naples et non au PSG qui s’intéresserait à son profil selon son agent. Mais le Paris Saint-Germain est mal embarqué dans cette affaire.