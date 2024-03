Mercato : Le boss de l'OL a tranché pour le prochain entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Successeur de Fabio Grosso, Pierre Sage a obtenu l'adhésion des supporters grâce à des résultats probants ces dernières semaines. Le coach de l'OL a entrepris un énorme travail pour faire sortir le club de la zone de relégation et assurer le maintien à cette équipe historique du championnat français. De quoi lui permettre d'obtenir un nouveau contrat ?

Inconnu lorsqu'il s'est installé à la place de Fabio Grosso sur le banc de l'OL, Pierre Sage s'est fait un nom. Grâce à son apport, le club lyonnais est remonté à la dixième place au classement. Autant dire que son maintien en Ligue 1 est acté. Désormais, Sage va pouvoir travailler sur la prochaine saison. Sera-t-il en poste ? Il est encore trop tôt pour l'assurer. Mais la tendance n'est pas vraiment à un départ pour le technicien.

Mercato : L’OL va boucler un premier transfert à 8M€ https://t.co/5rmxoYgYSy pic.twitter.com/Dspa4oFnMR — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Pierre Sage vers une prolongation

Selon les informations de L'Equipe , Pierre Sage demeure très apprécié de John Textor. L'Américain avait d'ailleurs décidé de miser sur lui pour remplacer Fabio Grosso. Alors que le coach reste sur 12 victoires en 15 matches, toutes compétitions confondues, il pourrait voir son contrat être prolongé à la fin de cette saison. Ce serait la tendance à en croire le quotidien sportif, et ce même si Sage ne dispose pas encore de son diplôme d'entraîneur.

« J’espère que mon avenir se fera à l’OL »