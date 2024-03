OL : Une star du vestiaire clashe Grosso

Jean de Teyssière

L'OL a commencé la saison avec Laurent Blanc, l'a poursuivi avec Fabio Grosso et devrait la finir avec Pierre Sage. Avec les deux premiers entraîneurs, l'OL était mal classé en Ligue 1, occupant durant plusieurs journées la place de lanterne rouge. Pierre Sage a redonné un second souffle aux Lyonnais et Alexandre Lacazette lui a rendu hommage, tout en taillant un peu l'ancien entraîneur, Fabio Grosso.

Depuis que Pierre Sage a pris les rênes de l'équipe lyonnaise, tout va mieux à l'OL ! Toutes compétitions confondues l'Olympique lyonnais reste sur six victoires d'affilées et voudra certainement l'étirer encore plus face au RC Lens, ce dimanche. Le club rhodanien s'est complètement éloigné de la zone de relégation et peut aborder sereinement la suite du championnat, tout comme en Coupe de France, une belle porte pour la Coupe d'Europe.

«Grosso ? Je ne le sens pas dès le début»

La star et légende de l'équipe de l'OL, Alexandre Lacazette a donné une interview pour Prime Vidéo et n'a pas vraiment apprécié la période avec Fabio Grosso au poste d'entraîneur : « Je ne le sens pas dès le début. J’ai envie de croire au projet avec ce nouveau coach, mais je pense que c’est quelqu’un qu’on aurait du avoir plus tôt, au moment de la préparation physique. Mais ensuite, il y a des raisons pour lesquelles il me met sur le banc qui me plaisait pas trop. Cela reste entre lui et moi. Mais ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement. »

«Je pense que c’est bien d’avoir un coach qui comprend comment fonctionne l’équipe»