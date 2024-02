Révolution à l'OL, le vestiaire se lâche !

Benjamin Labrousse

L’OL a réalisé un gros coup ce mardi soir en atteignant le stade des demi-finale de la Coupe de France après avoir écarté Strasbourg aux tirs au but (0-0 dans le temps réglementaire). Alors qu’une bonne série est en cours au sein du club rhodanien, Maxence Caqueret a tenu à souligner l’impact qu’avait eu le coach Pierre Sage sur son groupe.

Et de 6. Après une première partie de saison catastrophique, l’OL enchaîne les bons résultats. Revenu en milieu de tableau du côté de la Ligue 1, Lyon semble également bien parti en Coupe de France. Une compétition qui pourrait permettre aux hommes de Pierre Sage d’être européens l’an prochain. Après une sixième victoire consécutive obtenue ce mardi face à Strasbourg (victoire aux penaltys, 0-0), Maxence Caqueret s’est lâché sur la bonne dynamique à Lyon.

« C’est le 6e match de suite qu’on gagne »

« L’objectif était de passer bien sûr. C’était dur, on a su le faire aux tirs au but mais on a réussi et c’est le plus important. C’est le 6e match de suite qu’on gagne. L’objectif est de continuer d’aller le plus haut en championnat » , a lâché le milieu de terrain dans des propos relayés par Foot Mercato .

« Le coach a fait beaucoup de bien »