Mercato : Il l’annonce, l’OL a signé une future star mondiale

17M€ pour recruter un joueur de 18 ans qui sort à peine de sa formation à La Gantoise. L'OL a pris un risque sur le mercato, mais qui pourrait bien s'avérer payant dans quelques années. Acheté cet hiver, Malick Fofana est perçu au sein du club lyonnais comme un futur grand joueur, promis à une top équipe européenne.

L'OL voit grand pour Malick Fofana. Arrivé en provenance de La Gantoise cet hiver contre un chèque de 17M€ hors bonus, le joueur belge s'est montré remuant pour ses débuts à Lyon. Les supporters ont pu avoir un aperçu de ses qualités de vitesse. Mais âgé de 18 ans, Fofana a encore tout à apprendre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'ailier s'est engagé avec l'OL jusqu'en 2028. Il a à cœur de progresser au sein de sa nouvelle équipe, qui ne doute pas de ses aptitudes.

« Un futur joueur de très haut niveau »

Lors d'un entretien accord à RMC Sport , Pierre Sage annonce la couleur pour la suite de sa carrière. « Pour moi, c’est un futur joueur de très haut niveau. Il est capable de nous le montrer sur des bouts de match. Je vois un bel avenir pour lui. Il n’a que 18 ans. Il vient de changer de club et de pays. Son premier match, on joue au Havre et tout n’a pas été facile. Il va progresser. Dans 2-3 ans, ce sera un très grand joueur » a confié le coach de l'OL.

Fofana a encore une marge de progression