Surprise, Mbappé lâché par le vestiaire du PSG ?

Pierrick Levallet

Contre le Stade Rennais ce dimanche (1-1), Luis Enrique a fait un choix osé en remplaçant Kylian Mbappé. L'international français est sorti peu après l'heure de jeu. Cette décision serait lié au fait que le club de la capitale ne veut plus personne au-dessus de l'institution. D'ailleurs, le vestiaire parisien se serait rangé derrière cette nouvelle règle, même si Kylian Mbappé en a été victime.

Ce dimanche, le PSG a préservé sa série d’invincibilité. En toute fin de match, Gonçalo Ramos a permis aux Parisiens de décrocher le point du match nul contre le Stade Rennais (1-1). Mais au cours de la rencontre, Luis Enrique a pris une décision osée. En effet, l’entraîneur espagnol a choisi de remplacer Kylian Mbappé.

Luis Enrique a remplacé Mbappé contre Rennes

La sortie de l’international français en a choqué plus d’un. Après la partie, Luis Enrique a justifié cela par le fait qu’il faut commencer à s’habituer à la vie sans Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France devrait partir pour signer au Real Madrid cet été, son contrat dans la capitale arrivant à son terme en juin prochain. De son côté, le PSG ne veut plus personne au-dessus du club et ce choix aurait conduit au départ du natif de Bondy.

Le vestiaire valide la nouvelle décision du PSG