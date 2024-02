Mbappé - PSG : Luis Enrique coupable ? Il crie au génie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à l'occasion de la venue du Stade Rennais au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de faire sorti Kylian Mbappé à l'heure de jeu, chose rarissime au PSG. Le technicien espagnol a donc décidé de n'accorder aucun passe-droit à sa star. Une gestion saluer en Espagne, le pays que rejoindra Kylian Mbappé en fin de saison.

C'est un choix qui est largement commenté. En effet, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu contre le Stade Rennais. Une remplacement assez rare pour être souligné puisque l'attaquant vedette du PSG ne sortait quasiment jamais jusque-là, encore moins lorsque son équipe avait besoin de gagner. Un choix que Luis Enrique a d'ailleurs justifié après le match nul arraché face aux Bretons (1-1).

PSG : Mbappé craque en plein match, la révolution est lancée https://t.co/j4Q6ZnVX1E pic.twitter.com/EI7BTNHzGU — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

La gestion de Mbappé fait parler

« Les entraineurs doivent prendre des décisions, ça devait arriver un jour. C'est important pour notre équipe d'apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Prime Vidéo . Et sa gestion inédite est d'ailleurs saluée en Espagne.

«Mbappé ne restera pas à cause de lui et il ne partira pas à cause de lui»