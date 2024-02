Mercato - PSG : Le Real Madrid accueille déjà Mbappé !

Hugo Chirossel

Alors que la signature de Kylian Mbappé ne fait plus vraiment de doutes, les joueurs du Real Madrid n’échappent pas aux questions à propos de l’attaquant du PSG. Cela a notamment été le cas pour Federico Valverde. Interrogé sur une possible arrivée de l’international français la saison prochaine, l’Uruguayen a assuré qu’il serait le bienvenu.

2024 semble être la bonne année pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ce dernier a décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat, qui arrivera à son terme en juin prochain, et tout porte à croire qu’il sera un joueur de la Casa Blanca la saison prochaine, aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior et consorts.

PSG : Surprise, Mbappé a déjà rejoint les stars du Real Madrid https://t.co/TlD4ND7yWV pic.twitter.com/udWF6xjr0U — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Officialisation à la fin de la saison pour Mbappé

Si la prochaine destination ne fait plus vraiment de doutes, il faudra encore patienter un peu avant l’annonce officielle. Selon Ok Diario , elle ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison, avant le début de l’Euro, afin que Kylian Mbappé puisse effectuer ses derniers mois au PSG sereinement.

« Il est toujours le bienvenu »