PSG : Surprise, Mbappé a déjà rejoint les stars du Real Madrid

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est plus que jamais attendu par les supporters du Real Madrid. Certains n’ont même pas attendu l’officialisation du dossier pour mettre la main sur des écharpes à l’effigie de l’attaquant du PSG en marge du match face au FC Séville ce dimanche au Santiago Bernabéu.

Le départ de Kylian Mbappé est désormais acté. Libre en fin de saison, l’attaquant du PSG a prévenu son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait la capitale une fois son contrat expiré. Le Real Madrid a désormais le champ libre pour s’attacher les services de sa grande priorité, une arrivée qui laisse peu de place au doute même s’il faudra encore attendre avant de voir les deux parties officialiser leur union. Pas de quoi empêcher les supporters merengue d’obtenir de premiers objets à l’effigie du Français.

Des écharpes de Mbappé au Real Madrid déjà vendues

Comme l’a remarqué OK Diario dimanche, en marge du match entre le Real Madrid et le FC Séville, des écharpes (non-officielles) à l’effigie de Kylian Mbappé étaient en vente aux abords du Santiago Bernabéu. On y voit sur celle-ci la tête de l’international tricolore avec les mentions « Mbappé » et « Madrid & France », un design sobre reprenant le style des écharpes représentant les autres stars du club à l’instar de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Luka Modric ou encore Eduardo Camavinga.

