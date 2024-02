Avant de partir, Mbappé se fait voler un record au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Un départ qui va laisser des traces tant le crack de Bondy a marqué le club de son empreinte par le biais d'un nombre de records impressionnants, à l'image du plus marquant, celui de meilleur buteur. Toutefois, il y en a un qu'il semble lui échapper. Gonçalo Ramos est effectivement devenu le buteur le plus tardif pour le PSG en Ligue 1.

« Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian ». Le message est clair. Après le match nul arraché contre le Stade Rennais (1-1) dimanche, Luis Enrique n'a pas hésité à confirmer que Kylian Mbappé allait partir à l'issue de la saison. Le PSG va donc perdre le meilleur buteur de son histoire. Mais pas seulement. Le crack de Bondy a effectivement empilé les records, notamment en ce qui concerne les buts. Kylian Mbappé est notamment l'auteur du but le plus rapide de l'histoire du PSG lors de la très large victoire contre le LOSC le 21 août 2022 (7-1) sur un service de Lionel Messi.

Gonçalo Ramos, buteur le plus tardif du PSG en championnat

Au moment de débuter la saison, Kylian Mbappé était également le buteur le plus tardif du PSG en championnat, Ligue 1 et D1 confondues. En offrant le but de la victoire contre Strasbourg le 28 décembre 2022 (2-1) à la 95'41'', il pensait pouvoir tenir longtemps ce record. Mais c'était sans compter sur l'évolution des règles et l'allongement général du temps additionnel dont a d'abord profité Randal Kolo Muani. Le 24 novembre dernier, l'attaquant français a battu de 10 secondes le record de Kylian Mbappé en marquant à 95'51'' contre l'AS Monaco (4-2). Mais le capitaine des Bleus est relégué à la troisième place de ce classement depuis dimanche. En effet, c'est Gonçalo Ramos qui s'est approprié ce record. Le Portugais a inscrit le but égalisateur contre le Stade Rennais (1-1) à la 96'12'', devant ainsi le buteur le plus tardif de l'histoire du PSG en Ligue 1.

Toute compétition confondue, Mbappé reste le numéro 1

Toutefois, en élargissant à toutes les compétitions, tout en excluant toujours les prolongations, Kylian Mbappé détient le record. Il s'agissait là aussi d'un penalty de dernière minute qui permettait au PSG d'égaliser. Et c'était cette saison. Contre Newcastle au Parc des Princes, l'ancien Monégasque avait effectivement transformé son penalty à 97'18'', devenant ainsi le buteur le plus tardif du PSG. Néanmoins, pour boucler la boucle, il devra reprendre ce record en Ligue 1. Il ne lui reste que peu d'occasions pour y parvenir puisque non seulement Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison, mais surtout, Luis Enrique n'hésite pas désormais à le faire sortir en cours de match.