PSG : Une décision à 170M€ enchante Luis Enrique

Bien qu'ils jouent peu, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani semblent toujours avoir la confiance de Luis Enrique. Entrés en cours de jeu contre Rennes (1-1), les deux attaquants, recrutés pour 170M€ au total, ont été encensés par le technicien espagnol après la rencontre dimanche soir.

Luis Enrique s'enflamme pour Ramos et Kolo Muani

« Pourquoi j’ai fait entrer (Gonçalo) Ramos et (Randal) Kolo Muani ? Parce que ce sont deux joueurs avec des facilités pour marquer, notamment dans la surface et de la tête. Je voulais changer un peu "l’air" du match. Je ne voulais pas changer (Ousmane) Dembélé, mais je l’ai vu lever la main à plusieurs reprises et je ne voulais pas que sa fatigue se transforme en blessure. Le retour de Nuno Mendes est une grande nouvelle pour nous. C’est évident qu’il n’est pas encore à son meilleur niveau ni rendement », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

