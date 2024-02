Attaque de feu au PSG, l'annonce intrigante de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG a multiplié les trio d'attaques différents. Mais depuis quelques semaines, ce sont Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui se sont imposés sur le front de l'attaque parisienne. Néanmoins, Luis Enrique refuse de s'enflammer seulement pour ces trois joueurs-là.

Luis Enrique refuse de parler de son trio d'attaque

« Vous autres journalistes aimez beaucoup parler des joueurs qui jouent le plus. Moi, je parlais de tous les attaquants. Pour qu’une équipe fonctionne, à ce niveau, surtout une équipe qui aspire à gagner toutes les compétitions, elle a besoin de sous les attaquants, de tous ses joueurs offensifs ; ceux qui participent plus et ceux qui participent moins », lâche le coach du PSG devant les médias, avant de poursuivre.

«Depuis mon arrivée, j’ai dit clairement le bien que je pensais du niveau de mon effectif»