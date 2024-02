PSG : Un record surprise attend encore Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve le public du Parc des Princes ce dimanche (17h05) à l’occasion de la réception du Stade Rennais. Une rencontre particulière pour Kylian Mbappé qui va évoluer devant ses supporters pour la première fois depuis l’annonce officieuse de son départ. Un match réussi de sa part lui permettrait de se mettre le public dans la poche mais également de marquer l’histoire des rendez-vous entre Parisiens et Rennais.

Mbappé peut battre Cavani et Di Maria

Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 244 réalisations au compteur jusqu’à ce 25 février 2024, Kylian Mbappé n’est pas pour autant le joueur parisien ayant le plus trouvé le chemin des filets face à Rennes. Deux autres hommes se partagent cette performance, à savoir Edinson Cavani et Angel Di Maria avec 7 buts inscrits. Kylian Mbappé a l’occasion d’égaler voire battre ce record honorifique ce dimanche pour la dernière fois, l’attaquant des Bleus étant juste derrière avec 6 buts depuis ses débuts au club en 2017.

Neymar, Rocheteau et Pauleta suivent derrière

Neymar et Dominique Rocheteau (6 buts) se partagent cette deuxième position aux côtés de Kylian Mbappé. Ils devancent trois autres joueurs appréciés des supporters parisiens : Pedro Miguel Pauleta, Nenê et Zlatan Ibrahimovic qui ont marqué à quatre reprises face au Stade Rennais sous le maillot du PSG. Alors que les deux clubs ne sont plus quittés sur un score final de 0-0 depuis le 19 septembre 2010 comme le souligne le site officiel du PSG, soit une série de 30 matches officiels, Kylian Mbappé pourrait donc en profiter pour prendre seul la tête de ce classement. Il faudra pour cela au minimum un doublé sur la pelouse du Parc des Princes, lui qui n'avait pas marqué à l'aller (3-1).