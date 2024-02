PSG : Une fortune pour Mbappé s’il détrône Messi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La belle histoire entre Kylian Mbappé et le PSG touchera bientôt à sa fin, et le capitaine de l'équipe de France rejoindra le Real Madrid l'été prochain avec un contrat faramineux à la clé. D'ailleurs, en plus de son imposant salaire et de sa grosse prime à la signature, Mbappé pourrait toucher une très belle somme s'il parvient à remporter le Ballon d'Or, actuellement détenu par Lionel Messi.

Après avoir explosé en pro avec l'AS Monaco puis rejoint le PSG en 2017 pour 180M€, où il a atteint les sommets du football mondial, Kylian Mbappé s'apprête à relever un nouveau challenge pour la suite de sa carrière. Le capitaine de l'équipe de France rejoindra le Real Madrid lors du prochain mercato estival, au terme de son contrat avec le PSG, et Mbappé va signer un juteux contrat...

Mercato - PSG : Mbappé va toucher une fortune, voilà les chiffres ! https://t.co/ruH9jUk8S9 pic.twitter.com/OzbVsoFWbH — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Real Madrid : Les gros chiffres de l'opération Mbappé

En effet, à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, le Real Madrid prépare du très lourd pour l'attaquant du PSG : un salaire annuel compris entre 15 et 20M€ nets par an, 80% des droits à l'image détenus par le joueur ainsi qu'une prime à la signature pouvant atteindre les 120M€... Le club merengue a donc mis le paquet pour convaincre Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout.

15M€ s'il rafle le Ballon d'Or ?