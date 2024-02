PSG : C’est fini pour Mbappé, le Real Madrid est interpellé

Benjamin Labrousse

Après des années de convoitises, il semblerait que le Real Madrid s’apprête à signer Kylian Mbappé. Le Français a annoncé sa décision de quitter le PSG à l’issue de cette saison, et négocie actuellement son arrivée au sein du club espagnol. Président de la Liga, Javier Tebas a d’ailleurs interpellé le président des Merengue à propos de l’arrivée de Mbappé.

Sept ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a annoncé mardi 13 février à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne poursuivrai pas l’aventure à Paris. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé semble désormais promis au Real Madrid…

Le Real touche au but pour Mbappé

Tout proche de recruter le numéro 7 en 2022 déjà, le club merengue a enfin réussi son coup. Au-delà du Real Madrid, c’est tout le football espagnol qui va bénéficier de l’arrivée de Kylian Mbappé en Liga. Président de la ligue espagnole, Javier Tebas s’est exprimé sur cette arrivée imminente de la superstar du PSG dans la capitale ibérique.

«Cela fait trois ans qu'il ne me parle pas»