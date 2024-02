Riolo lâche une punchline sur le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur trois défenseurs centraux entre l’été 2023 et l’hiver 2024. Pour autant, si l’on en croit Daniel Riolo, Benjamin Pavard qui a échappé au Paris Saint-Germain par le passé et bien au-dessus de chaque élément défensif du club de la capitale actuellement.

Benjamin Pavard aurait pu devenir un joueur du PSG. A plusieurs reprises, par le passé, le champion du monde tricolore a été annoncé au Paris Saint-Germain et dans les petits papiers du conseiller football du club parisien Luis Campos. Pour autant, Pavard a bien quitté le Bayern Munich l’été dernier, mais pour signer en faveur de l’Inter où il brille.

«Pavard, c’est un type beaucoup trop sous-estimé»

Ce qui lui a valu les louanges de Daniel Riolo mardi soir sur le plateau de l’ After Foot . « Pavard, c’est un type beaucoup trop sous-estimé. En France, il est méga sous-estimé. Au Bayern, tout le temps tout le monde l’a pris pour un tocard, il est titulaire, il gagne la Ligue des champions, est champion du monde avec les Bleus. Il a semble-t-il un peu perdu sa place, ça mériterait d’être discuté. Il va à l’Inter et dans une défense à trois en plus comme ça il est vraiment à l’aise ».

«Est-ce qu’il y a par exemple au PSG un défenseur aussi fort que Pavard ?