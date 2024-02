Le PSG a tout misé sur un «monstre», jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement contesté ces derniers mois au PSG en raison de ses erreurs en match, Gianliugi Donnarumma a réussi à redresser la barre, et l’international italien est même à ce jour le gardien le plus décisif de Ligue 1 et l’un des plus performants d’Europe. Une aubaine pour le PSG, qui lui a maintenu sa confiance dans les moments délicats.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021 alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma a mis du temps à trouver son rythme de croisière dans la capitale française. D’abord mis en alternance avec Keylor Navas pour sa première saison au PSG, le gardien italien a ensuite alterné le bon et le moins bon, étant même l’auteur de plusieurs erreurs majeures ces derniers mois. Mais Donnarumma est parvenu à rectifier le tir…

Ce crack débarque au PSG et hallucine ! https://t.co/HecGPlvZRN pic.twitter.com/zu3C9uxXkA — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Donnarumma, le plus décisif en Ligue 1

Selon une statistiques rapportée par Le Parisien , le gardien du PSG affiche même le plus haut pourcentage d’arrêts réalisés en Ligue 1 (82,9 % contre 76 % la saison passée) et le sixième à l’échelle européenne. De quoi emballer les observateurs, à l’image de Jérôme Alonzo : « Donnarumma, c’est au moins sept ou huit points qu’il a fait gagner au PSG cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour lui, il a brillé dans des matchs « anonymes » comme contre Clermont, Reims ou Strasbourg où ses performances passent plus inaperçues et c’est injuste pour lui car la valeur du point rapporté est la même chaque week-end ! », indique l’ancien gardien du PSG dans les colonnes du Parisien .

« C’est un monstre »