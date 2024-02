PSG : Mbappé a tranché et va provoquer un départ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé, qui a informé le Paris Saint-Germain de son départ en fin de saison. Un renfort XXL en attaque pour Florentino Pérez, qui pourrait faire une croix sur l’un de ses joueurs alors qu’un autre joueur offensif va débarquer cet été, Endrick.

Plus aucun doute pour Kylian Mbappé ? Libre à l’issue de la saison, le numéro 7 du PSG a prévenu Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne resterait pas, désirant rejoindre le Real Madrid qui touche enfin au but pour accueillir sa grande priorité. Selon AS , les deux parties n’ont plus qu’à se mettre d’accord sur la question des droits d’image avant de sceller leur entente. Une arrivée qui pourrait provoquer le départ d’un des protégés de Carlo Ancelotti.

Joselu sacrifié ?

Au sein du Real Madrid, on s’interrogerait en effet sur l’utilité de conserver Joselu, et ce malgré sa saison convenable avec 13 buts en 35 apparitions. Prêté par l’Espanyol, l’attaquant de 33 ans dispose d’une faible option d’achat pour rester (1,5M€) et serait probablement disposé à accepter un rôle secondaire, mais le secteur offensif risque d’être bouché.

Endrick est attendu avec Mbappé