Mbappé - PSG : Un deal à la Cristiano Ronaldo bientôt bouclé ?

Tout est presque bouclé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, mais un point important reste encore à régler entre les deux parties, et il concerne les droits d’image du joueur chez les Merengue. Alors que la formation espagnole a pris l’habitude de couper la poire en deux avec ses stars, l’attaquant du PSG pourrait bien s’inspirer de Cristiano Ronaldo pour son futur contrat.

Le feuilleton a duré de longues années et devrait connaître son épilogue dans les prochains mois. Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire peut enfin démarrer alors que l’international français a d’ores et déjà prévenu le PSG de son départ à l’issue de la saison, sa situation contractuelle lui permettant de rejoindre le club de son choix à l’intersaison. Malgré d’autres pistes évoquées par le10Sport.com, le Real Madrid va donc sortir gagnant du dossier, mais un point reste à régler.

Un accord reste à trouver pour les droits d’image

Et il concerne les fameux droits à l’image si importants aux yeux de Kylian Mbappé. Selon AS , des discussions sont encore en cours entre les deux parties à ce sujet, une question d’une importance économique « vitale » d’après le quotidien espagnole tant les enjeux sont importants.

Cristiano Ronaldo a tout chamboulé au Real Madrid