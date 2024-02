Mbappé, Messi, Neymar... Catastrophe pour le PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé au PSG, c'est bientôt terminé. L'international français a fait savoir aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. La star de 25 ans devrait donc partir après Lionel Messi et Neymar. Le départ des trois stars devrait d'ailleurs engendrer une catastrophe pour le club de la capitale.

Tout indique que la star de 25 ans va s'engager au Real Madrid.

Mbappé doit encore signer son contrat dans son nouveau club

Mais pour l’instant, Kylian Mbappé n’a toujours rien signé. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le capitaine de l’équipe de France avait trois offres sur la table : celle du Real Madrid mais aussi celles de Liverpool et de Manchester United. Sa prochaine destination reste encore à déterminer. Mais son départ devrait être une catastrophe pour le PSG.

Le PSG va perdre gros