Avant le Real Madrid, Mbappé a déjà la presse espagnole dans sa poche

Thibault Morlain

Ayant choisi de quitter le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé se dirigerait tout droit, enfin, vers le Real Madrid. Toutefois, rien n'est encore conclu avec les Merengue et plusieurs points restent encore à régler. Cela vaut notamment pour les Jeux Olympiques. Le Real Madrid autorisera-t-il Mbappé à rejoindre la sélection de Thierry Henry ? La presse espagnole a volé au secours du probable futur joueur merengue.

Kylian Mbappé ne s'en cache pas : il veut jouer les Jeux Olympiques. Mais l'actuel joueur du PSG le sait très bien, ce n'est pas entre ses mains puisqu'il doit obtenir le feu vert de son club pour disputer cette compétition. Avec son départ de Paris, vraisemblablement pour le Real Madrid, Mbappé devra donc s'en remettre à la décision de Florentino Pérez. Et voilà que pour l'aider, celui qu'on annonce au Real Madrid peut déjà compter sur des soutiens de l'autre côté des Pyrénées.



« C'est un événement unique qui ne se reproduira pas pour les athlètes français »

Dans sa chronique pour AS , Frédéric Hermel a ainsi appuyé pour la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. « La dernière fois que Paris a accueilli les Jeux Olympiques, c'était il y a un siècle. C'est un événement unique qui ne se reproduira pas pour les athlètes français. Être aux JO dans son pays et essayer de gagner est la plus belle chose qu'on lui puisse vivre. Et je pense que tout le monde est capable de comprendre que Mbappé ne veut pas laisser passer cette opportunité que le destin lui offre. Sans aucun doute, ce sujet a été traité dans les négociations pour le transfert de la star du football français à Madrid. Et peut-être que l'autorisation des dirigeants madrilènes a été un point favorable en plus pour que Mbappé choisisse Madrid », confie le journaliste.

« Cela va-t-il retarder l'intégration de Mbappé dans le vestiaire ? Non »