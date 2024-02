PSG : Mbappé s'en va, voilà comment le remplacer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant les prochaines semaines, la succession de Kylian Mbappé va occuper l'espace médiatique. Et pour cause, le PSG va devoir massivement recruter pour remplacer son attaquant vedette qui va s'engager avec le Real Madrid. Et le nom d'un attaquant en particulier semble faire l'unanimité.

Le départ de Kylian Mbappé étant acté en interne, le PSG se tourne désormais vers son prochain mercato estival avec l'ambition de remodeler son effectif. Le nom de Victor Osimhen circule notamment avec insistance. Et le journaliste de L'EQUIPE , Damien Degorre, évoque le recrutement à venir du PSG.

«Il va falloir repenser l'équipe et avoir un vrai milieu de terrain»

« Le PSG peut gagner sans Mbappé, avec d'autres joueurs. Son départ aura au moins le mérite de contraindre les dirigeants à penser vraiment une équipe. Jusqu'à présent, Mbappé était la locomotive qui marquait tous les buts. Et sans elle, le PSG était perdu. Il va falloir repenser l'équipe et avoir un vrai milieu de terrain. Je pense que Paris a les moyens pour cela », assure le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir .

«Avec Osimhen et un bon milieu de terrain...»